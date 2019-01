Sin D.S. 096 para Odebrecht

Varias fuentes del MEF se comunicaron conmigo ayer para precisarme que si bien ellos establecieron una fórmula en el DS 096-2018-EF –que reglamentó la Ley 30737– para cobrar reparaciones para los brasileños, esta misma fórmula NO fue usada para el cálculo de los S/610 millones a 15 años que el fiscal Pérez ha acordado con Odebrecht. Mis fuentes me pidieron que repare en la segunda parte de la cláusula séptima de ese acuerdo.

Y, efectivamente, esas fuentes del MEF tienen razón, pues allí aparece textualmente: “Sin embargo, la misma Ley 30737 prevé en su Décimo Tercera Disposición Complementaria Final, incentivos al procedimiento de colaboración, facultando al MINISTERIO PÚBLICO que, en caso de que arribe a un acuerdo con una PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, puede eximir, reducir o suspender los alcances de la Ley respecto a esta. En este sentido, el MINISTERIO PÚBLICO ha considerado eximir de los alcances de la Ley 30737 respecto a la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA”.

Mis fuentes me precisaron que la reparación habría sido de por lo menos el triple y sin tantas generosas armadas si se hubiera usado la fórmula del MEF y que esos S/610 millones a 15 años eran de responsabilidad exclusiva del fiscal Pérez –por la autonomía invocada en esa cláusula–, no de ellos (por la firma del ex ministro Tuesta), ni de los demás firmantes del decreto (Vizcarra, Villanueva y Heresi).

Una de las fuentes incluso me recordó que el procurador Jorge Ramírez declaró a Gestión (31/1/18) que habría que cobrarle unos S/3,468 millones a Odebrecht. Ciertamente, esa cifra es muy elevada y Odebrecht no la hubiera aceptado, pero de allí a esos míseros S/610 millones a 15 años hay mucho trecho. Perfecto que nos den los nombres de los corruptos, pero irrita que los brasileños la hayan sacado tan barata.