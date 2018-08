CSM + Eloy = Chávarry

- Si se pretende que Pedro Chávarry se vaya del MP por tener un 94% deslegitimador en una encuesta y por mentir, pues entonces que también se marchen el juez César San Martín del PJ –que aparece en la misma encuesta con un idéntico 94% de repudio– y Eloy Espinosa Saldaña del TC, que mintió tan descaradamente sobre sus supuestos posgrados; algo mucho peor aún que las mentiras de Chávarry. Si vamos a cargarle las tintas con todo a alguien y a exigir su salida, pues que sean exactamente iguales esas severidades vehementes con aquellos dos que han hecho exactamente lo mismo. ¿O porque estos dos son caviares NO se les juzga igual que a Chávarry? La cancha que sea pareja para todos. ¡Ya estuvo bueno de tanto doble rasero con la caviarada en este país! ¿Y con qué legitimidad te va a juzgar un juez como CSM, con ese evidente tráfico de influencias y ese 94% de repudio? Lo más digno que CSM debería hacer tras esa encuesta es renunciar y regresar a la práctica privada, probablemente a su trabajo anterior en el Estudio Ugaz.

- Tras un feo escándalo de presunto acoso sexual por parte de una autoridad en la Escuela de Gobierno de la PUCP (que la izquierda mediática y académica, normalmente ruidosa al respecto, ha silenciado. No les he leído nada sobre eso a Rocío SS, Coqui Bruce, Sigrid, AAR, Sinesio, Lauer, Nelson o RMP en LR), me cuentan ayer que Eduardo Dargent ha sido nombrado su nuevo director encargado. Espero pues que Dargent ahora demuestre esa pluralidad que tanto reclama desde su columna en La República y contrate al vetado Carlos Meléndez en esa escuela. ¿O actuar así es ser “idiota”, por usar su mismo término?

-Piden renovación, pero el septuagenario Belmont (casi 73) y el octogenario Lay (casi 84) pelean las encuestas para la alcaldía limeña. ¡Viva el “electarado”!