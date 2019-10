No entiendo a los empresarios peruanos. Por ejemplo, el padre de Carlos Rodríguez Pastor (CRP) fue maltratado –muy dura e injustamente– por la dictadura velasquista. Tuvo que vivir largos años afuera, comiendo ese duro pan diario del exilio involuntario, hasta que regresó al MEF en el segundo belaundismo (donde FBT no le dejó actuar). Sin embargo, la cadena de cines Cineplanet, de propiedad de CRP, exhibe ahora una película que lava la imagen del tirano Velasco (nuestro Hugo Chávez, que destrozó económicamente al Perú, atrasándonos por décadas) y le deja prácticamente como un héroe fallido ante estos desinformados de los milennials. Es decir, un billonario e hijo de un perseguido político de Velasco ayudando decisivamente a idealizar a… ¡Velasco! ¿Alucinante, no? ¡Muy sanisidrina esa conciencia de clase! O sea, viene otro Velasco y probablemente a CRP le quitarían el banco, como se hizo con el Banco Popular de los Prado, y le intervendrían sus cadenas de farmacias por vender muy caras las medicinas y constituir un cuasimonopolio en ese rubro. Como observar a una comunista declarada como Sigrid Bazán (ignoro si aún milita en el Partido Socialista de Javier Diez Canseco) asumiendo desde hace muy poco la conducción de uno de los programas políticos televisivos más importantes del país. Como bien decía Lenin, “los capitalistas mismos nos venderán la soga con la cual los colgaremos”. ¡Muy probablemente nuestros capitalistas a Lenin se la hubieran regalado, no vendido en el Perú! ¡Ellos mismos le montaban baratito el patíbulo!

A veces pienso que muchos de los empresarios peruanos se merecen que los rojos acaben con ellos y que no vale la pena estar peleándose, casi solo, contra el rojerío. Se lo están ganando por ser tan irresponsables, desconectados, miopes e indiferentes.