Advertencia: el diálogo siguiente es absolutamente imaginario y con animus jocundi:

“¡Maxi, Maxi qué hacemos! ¡Odebrecht se me ha ido de las manos y hasta las guaripoleras se me han volteado! ¡Hasta El Peruano se me va a voltear a este paso! ¡Los brasileños no dejan de apretar por su gasoducto! Me saben mucho… ¡Zeballos está incinerado, mi sobrinita del MEF en riesgo y ahora la Vilca está con roche por las concesiones ilegales y los descuentos a su extrabajadores en el Congreso! ¡Sácame de esta carajo, que para eso te pago bien!”.

(Recomendación al lector: leer este siguiente párrafo en voz alta, imitando al acento argentino) “¡Ché relajá, sin boludeces! ¡Estaté pancho nomás, vos no te me ortives y dejáme carburar piola! ¡Sos un gil cuando te asustás! Oime forro, metamos dos cortinas de humo muy truchas para tapar este quilombo. ¿Qué es lo más impopular, lo más garca y sorete? ¡El Congreso, sabélo! ¿Qué es lo más importante para los laburantes, los grasas, los cabecitas negras? ¡La seguridad, pues gato! Décile a la mina esa que manda en Palacio que le ordene al ché Carlitos -no al gil chamullero quemado, ese Zebashos que sha se cashe- que salga a flashear que los nuevos congresistas no van a tener canas para cuidarlos y que estos canas se van a la “cashe” contra el crimen. Urresti picará, ya verás vos. Y llamá a tus pibes y deciles que filtren sha lo de la guita de los constructores afanados para Oshanta y su mina. ¡Esos fueron muchos millones de pesos! Con esas dos cortinas rajamos piola de esta pavada. ¡Bárbaro!”.

PD: Para muchos “coleguitas” es “normal” que un procurador –funcionario público– propicie y participe en reuniones de unos delincuentes con un ministro (otro funcionario público) para “negociar”. ¡Con razón estos hacen tantos negocios paralelos al periodismo!