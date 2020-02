Coronavirus… ¿Se acuerdan del Cólera?

-TANTO pánico aquí en Europa por el coronavirus me hace sospechar que el tema es muchísimo más serio de lo que admiten las autoridades. Se habla también aquí de que China está escondiendo la cantidad real de sus muertos. No quiero ni pensar en los estragos que una plaga así puede causar en el Perú cuando llegue el invierno. ¿Se acuerdan de la epidemia de cólera en 1991? ¿Qué va a pasar en Puno, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, etc., si llega este virus con las heladas? Y no veo mayor atención en el Perú al tema.

-La bajada peruana de pantalones con Odebrecht es épica: Panorama reveló este domingo que, además, el MP les blindó por una demanda tributaria de S/1,003 millones. Eso se suma a inmunidad total, una reparación civil ínfima, el permiso para vender activos millonarios como Chaglla y aguantar que encima nos metan una demanda ante el Ciadi. ¿Qué dirán Mavila, Chincha y muchos coleguitas de esto? ¿Habrá otra portada de Trome para Pérez? Y, claro, los que criticamos el acuerdo somos todos unos corruptos. De risa si no indignase.

-¿Cómo le habrá quedado el ojo al partido rojo JPP y a mi amigo Arbizu después de la detención de Yehude? Tiene razón Marco Arana cuando afirma que esta izquierda se hizo de la vista gorda con Yehude por necesitar un vientre de alquiler. Después Mendoza, Arbizu y estos se llenan la boca con moralina: el tipo no es corrupto si me sirve y es zurdo.

-¡Cómo se estará riendo el que grabó a Carlos Paredes de Petroperú! Logró que se vaya y que la prensa le sirva indebidamente para eso, difundiendo una conversación PRIVADA. Igual, Paredes nos dejó el regalito final de otra deuda más de Petroperú para la refinería por US$285 millones. Según Romero Caro, Talara nos va a costar US$6,500 millones, lo que pagaremos los cojudos cada vez que llenemos el tanque.