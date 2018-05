La cooperativa OCDE

- Veo que la PUCP ya le dio chamba a Julio Guzmán, que en junio va a dar un curso en la Escuela de Gobierno. Y La República no deja de levantarle. Ya sabemos a qué caballo está apostando la caviarada para 2021...

- ¿Por qué tanta sorpresa y alharaca por que un Papa que es un sonriente jesuita izquierdistón nombre cardenal a un obispo peruano que también es jesuita e izquierdistón? Bergoglio y Barreto son del mismo subgremio clerical e ideología.

- Ciertamente, a Nicolás de Piérola se le puede criticar tremendamente como político, pero era un maestro en acuñar frases. La clásica es “país de desconcertadas gentes” para referirse a Perú, pero no menos buena es “allí donde se cierran las puertas de la legalidad se abren las de la violencia”. Y eso va a suceder en Venezuela. Mucho me temo que allá ya se agotaron todos los medios pacíficos para reemplazar a ese régimen ilegal, inepto, mafioso y hambreador, por lo que vamos a ver dentro de no mucho tiempo el estallido de una guerra civil, dado que la crisis humanitaria ya no da para más y el hambre es el más potente combustible para la violencia. Por más que Cuba esté trabajando 24/7 para mantener a esa dictadura de cuyo petróleo parasita, Maduro es ya absolutamente insostenible. Me imagino que será una larga revuelta espontánea, incontrolable y muy violenta en las calles, con saqueos, pillaje e incendios hechos por turbas que ya no les temerán a las balas chavistas, como pasó en la Libia de Gadaffi. Qué tragedia.

- Es muy escandaloso ese lobby congresal que está tratando de impedir que la SBS supervise a ese gran mundo financiero informal que son las cooperativas, que apestan a “lavanderías” impunes. ¡Así de chichas y cheverengues iremos rumbo directamente a la OCDE! Y en clase Business, como Meche Aráoz.