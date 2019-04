¿La contadora contó todo?

Tal parece que estos allanamientos a las casas de PPK (el segundo) y su secretaria, así como a las oficinas de contadores Alonso, han sido motivados porque una de las contadoras de PPK está de colaboradora eficaz y le habría revelado al fiscal Pérez la ubicación de documentos importantes en esos sitios. Mal hizo PPK en salir a declarar hace no mucho, cuando soltó incluso esa pachotada de una serie de Netflix. Volvió a poner los reflectores sobre su cabeza. Y no ganó declarando. Torpe hasta el final. Me imagino que le darán prisión domiciliaria tras pasar estos diez días de prisión preliminar en la prefectura limeña.

- Hoy el premier Salvador del Caviar ha iniciado una visita oficial a la República Comunitaria de Fuerabamba, acompañado de tres ministros en su comitiva. Me imagino que no se discutirá allí la soberanía de los fuerabambinos, que han humillado al Estado peruano como les ha dado la gana.

- Salvador del Caviar no puede con su genio caviarón. Entre las reformas políticas ha presentado la alternancia y paridad femenina en las listas congresales (o sea, el mérito es tu sexo), así como la creación de un “escaño indígena” (es peligrosísimo separar ciudadanos por origen étnico. Es el principio del fin de toda república). Es una pena cómo se insiste en esas cojudeces progres, alucinándonos suecos o franceses.

- La bronca interna entre los curas se ha revelado claramente con este comunicado del CEP a favor de Pedro Salinas: jesuitas y curitas rojimios por un lado, contra la derecha del Opus Dei y el Sodalitium. El gesto es nada más que político y para la platea caviar, porque curas pedófilos los ha habido rojimios y derechistas y a los clérigos rojimios les debe interesar un comino el caso de Pedro.

-¡Qué bueno lo del ‘desalojo express’, antibiótico contra sinvergüenzas!