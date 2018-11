Esas conferencias...

Ayer criticaba aquí a Mario Vargas Llosa por su hipocresía con Alan García, opinión que se refuerza con toda esa información en redes –porque lamentablemente en los medios ya no salen esas cosas– sobre su visita a la central de Chaglla (Odebrecht) en 2014, cuando hace rato que ya se sabía de la corrupción brasileña (a mí me quisieron coimear en 2012 con sus ‘conferencias’).

Y también MVLl dio conferencias para la petrolera carioca Braskem, muy vinculada a Odebrecht, hasta 2016. ¿Cuánto habrá cobrado? ¡Espero que no le hayan pagado de la ‘Caja 2’! Bueno, hasta AAR ha reconocido conferencias suyas para Odebrecht (ver en YouTube Augusto Álvarez Rodrich habla sobre la mermelada a IPYS, minutos 1:40 y 2:40).

-A los medios les dicen el cuarto poder, dada su influencia. Y las encuestas en el Perú son el quinto poder. Aquí ya no solo los sondeos te dan clásicamente una foto de la realidad política, sino que prácticamente deciden –con sus preguntas y junto al juicio popular del momento– cómo se deben conformar los partidos, qué aprobaciones o confianzas tienen los funcionarios públicos (ojo, no los políticos) o hasta quién debe ser procesado penalmente. Juntas todo eso en una portada y ya tienes orientada la agenda política y judicial.

-“En contra de los vientos que corren, escribo muy preocupado por el riesgo en que la sociedad mediática ha puesto la presunción de inocencia. Si no se ataja este peligro, la presión ambiental ejercida sobre los jueces puede desplazar al Estado de derecho (rule of law) como fundamento enjuiciador por el linchamiento público (rule of mob)” (constitucionalista español Fernando Simón Ayarza en el diario ABC, 26/10/18).

-¿Retornará José Graña el 6 de diciembre para verse con el fiscal Pérez? ¿Y el juez César San Martín seguirá pasando piola?