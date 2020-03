-Con tres ministros (Transportes, Producción y Minería) que ya llevan plomo en el ala por distintos roches y un premier que está más quemado políticamente que palo de anticucho, no sé qué voto de confianza le va a pedir este gabinete al nuevo Congreso, que se pasaría de piadoso de otorgárselo. ¿Cambiará Vizcarra su gabinete antes de que este pida el voto de confianza? No creo que le sea muy posible, porque el gabinete Zeballos necesitaría tener un voto de confianza para validar sus decretos de urgencia, dado que el Congreso anterior no se lo dio (preguntar a constitucionalistas). Además… ¿Vizcarra tiene gente ahora como para reemplazar al premier y a varios ministros? Me imagino que el siempre disponible Pedro Cateriano aceptaría y nunca faltarán funcionarios que quieran ser ministros. Ya se acaba el verano y con eso la modorra costeña, así que veamos si las encuestas siguen siendo benignas con Vizcarra.

-¿Qué pito tocaba Vizcarra para asistir a la acreditación de congresistas? De haber sido congresista, tampoco le daba la mano ni posaba con un golpista, un traidor con todo aquel que se le cruza y encima un zampón en ceremonias ajenas. Hipócrita no soy y a varios he dejado con la mano estirada en público: prefiero ser malcriado que hipócrita.

-Bien rochosa esa absurda norma nueva a favor de los bancos que obliga a las personas naturales a llevar libros contables si invierten en fondos de inversión. Para evitarse ese rollo, un inversionista tendrá que invertir solo en fondos mutuos de… bancos.

-Ese desafortunado congresista antaurista de nombre tan psicotrópico (Posemoscrowte Irrhoscopt) debería ir a un juez a cambiárselo. Es un trámite relativamente barato y rápido. ¡Pobrecito! ¡Así yo también quisiera fusilar a medio mundo! ¡Qué malo su viejo! ¡Es peor que llamarte Yonhy!