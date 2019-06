Comunistas peores que los gamonales

-“Poné a Francella” fue uno de los mejores programas cómicos que haya visto. Por eso le agradezco a la Radio IDL que haya decidido incursionar en la comicidad y que ayer un locutor, cuyo nombre me recuerda a un medicamento tipo “Charcot”, haya escogido al encuestador Hernán Chaparro (ONG IEP) como un digno sucesor de Francella, pues esa frase (que sirvió de titular) “Aprobación de Vizcarra subió también por el manejo de la economía” fue extraordinariamente graciosa. ¡La verdad, no le conocía esa formidable vena cómica a Hernán! ¡Debe de ser formidable irte de tragos con Chaparro para que te cuente chistes de ese tipo! De hecho, lo dijo por cachaciento y no por ser adulón con el gobierno, ese deporte que está tan de moda entre mis coleguitas.

-Si tienes un dolor de cabeza, no te la cortas. Eso es algo que las cabecitas de los izquierdistas no entienden aún de la reforma agraria: Velasco no tenía por qué devastar el campo y hacerlo retroceder 100 años para solucionar el problema. Leo satisfecho las sandeces que los comunistas Nelson Manrique y Marisa Glave escriben al respecto, pues refuerzan mi hipótesis de que una persona inteligente no puede ser roja. Y es una lástima que Hugo Neira, al que le deben quedar algunos reflejos velasquistas de su infausto paso por ese régimen, repita la falacia que “la reforma agraria evitó el triunfo senderista”.

En eso concuerdo con el economista Bruno Seminario: más bien el vigilante gamonalismo habría impedido que Sendero se extienda porque chocaba con ellos. Además, el vacío que dejó el antiguo sistema feudal le dio la oportunidad a Sendero para llenar ese espacio disponible en el campo, ofreciendo un nuevo orden, comportándose finalmente esos sanguinarios comunistas con los indígenas peor que cualquier gamonal en la historia.