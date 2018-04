… se cumplen algunos rumores y Vizcarra nombra ministro del Ambiente a Iván Lanegra, un rojimio ex viceministro humalista que no quiere nada a la minería/gas/petróleo y es un adalid de esa gigantesca demagogia llamada “consulta previa”, instrumento inventado por los “progres” de la OIT que solo sirve para que engorden las ONG que viven del conflicto y para complicar y paralizar las inversiones extractivas. Tampoco Mariano Castro, el otro voceado para ese cargo, sería mucho mejor: es un poquito menos rojo nomás. Si el estratégico ministerio del Ambiente paraliza la minería con nombramientos colorados como estos, pues adiós a generar nuevas divisas y a ver nuevas explotaciones. También compren dólares si se confirma que el ex economista estrella de la antigua Izquierda Unida Javier Iguíñiz ingresa como asesor presidencial, así como gente vinculada a Mohme y la caviarada. Tampoco entendería que conocidos caviares como Gino Costa, Vicente Zeballos (quien tiene la foto del Che Guevara en su despacho), Reinaldo Ledgard, Óscar Ugarte y Carolina Trivelli entren al gabinete, pues eso solo generaría confrontación innecesaria con el Congreso. Nadie pide estrellas a estas alturas y es comprensible que poca gente quiera meterse a esa hoguera, pero colocar a rojos y caviares sería suicida, tanto política como económicamente.

- Me asombran Sheput y Violeta no solo por defender al indefendible PPK, sino por hasta creer que ese “partido” Peruanos por el Kambio tiene algún futuro. ¡Oigan, en primer lugar, cámbienle el nombre ya!

PD: Se murió el ex líder comunista Genaro Ledesma. Era una versión aún más roja, primitiva, risible y demagógica que Yonhy Lescano. Descanse en paz.