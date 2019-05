¡Están completamente locos!

Quien esté leyendo estas líneas sabe perfectamente que probablemente no ha habido crítico más antiguo y más pertinaz de la pareja Heredia/Humala (a ella siempre la pondré por delante porque es la única que piensa de los dos) que yo. Nunca aguanté, de cada uno respectivamente, el seudonacionalismo de un militar dependiente de dinero externo (Venezuela y Brasil), su velascofilia, su aventurerismo, su medianía, su demagogia, sus lunáticas familias, su ambición desmesurada, su arribismo, su frivolidad de portada de “Cosas”… Y a mi familia y a mí hasta nos espiaron, junto a otros, como se reveló en los medios. Claro que la culpa de que gente como ellos llegue al poder no es más que del BRILLANTE pueblo peruano, además de la maldita caviarada que domina intelectual y mediáticamente al “país”.

Hicieron un gobierno muy mediocre, que frenó la velocidad de crucero que llevábamos, que atascó la economía con más regulaciones, que encaramó a la caviarada, que no tuvo el coraje de empujar Conga, que incrementó la burocracia y que hizo barbaridades descomunales como la refinería de Talara, que ya lleva costando US$5 mil millones y aún no se termina (y todo pudo ser una catástrofe si no es por Castilla y la súbita moderación de Nadine). O las náuseas que vienen cuando recuerdo a Alvarito dando saltitos en el mitin de cierre al lado de Ollanta, a su padre Mario auspiciando a Nadine para 2021 y a la caviarada haciendo ese cojudo juramento por la democracia y yendo al Congreso cuando ya sabían de Madre Mía.

Pero, a pesar de todo eso, me parece una salvajada que la Fiscalía pida 26 años de prisión para Nadine y 20 años para Ollanta, como si fueran unos terroristas, secuestradores o narcos. ¿Esa gente está loca o qué? Un poco más y les queman en la Plaza Mayor, como la Inquisición.