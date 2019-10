Arranco con un “full disclosure”: Fernando Cantuarias es “promo” mío del colegio. Puntualizado esto, paso a explicar, objetiva y no subjetivamente (como seguramente se me acusará. Sin embargo, sí creo algo en lo subjetivo: uno “huele” quién no es decente. Por eso puse mis manos inmediatamente al fuego por Claudia Cisneros) porque me parece descabellado acusarle así por haber sido árbitro en casos de Odebrecht.

Van las razones, de menos a más: 1) Horacio Cánepa no es el oráculo 100% confiable. 2) El supuesto intento de fuga a Ecuador fue un bluff del fiscal, porque efectivamente Cantuarias había sido invitado a un evento de su ramo y que se canceló, por lo que NUNCA viajó. 3) Como “enriquecimiento ilícito”, la Fiscalía le atribuye inmuebles a Cantuarias que son de SU padre (homónimo) y de SU hermano, además de sumarle la vivienda de su primer matrimonio, comprada varios años ANTES de los arbitrajes (1998). 4) Ronny Loor de Odebrecht no ha reconocido corrupción en ninguno de los arbitrajes en los que participó Cantuarias. ¡El fiscal calla eso! 5) La Fiscalía se vuelve fascista; le amordaza cuando pretende que Cantuarias comete “obstrucción a la justicia” por hacer declaraciones sobre SU caso. ¡Plop! ¿Ya no hay libertad de expresión? 6) Y lo más importante: el fiscal sostiene que la coima se pagó escondida con un plus sobre el honorario como árbitro.

Así, el fiscal sostiene que Cantuarias recibió S/288 mil cuando solo le correspondían S/182 mil como porcentaje de los S/22 millones reconocidos a Odebrecht. Pero el fiscal yerra: el porcentaje siempre se cobra sobre el MONTO TOTAL de la pretensión (S/28 millones) y no por lo finalmente reconocido (S/22 millones), por lo que sí eran S/288 mil. ¡Además, el fiscal ignora el Impuesto a la Renta añadido! ¡Qué maleado!