Colombia, IQ y votos

-Que cerca de ocho millones de colombianos hayan votado por un ex guerrillero que fue un pésimo alcalde de Bogotá y que representa la posibilidad de instaurar un chavismo local, cuyos resultados en su vecino ven tan diariamente cerca los colombianos con esa gigantesca y desesperada migración venezolana, refuerza mi opinión particular de que en Latinoamérica hay una relación directa entre coeficiente intelectual (IQ) y sufragio. No le veo otra explicación a que en general se vote tan mal en Latam o que aquí muchos sufraguen por Humala, Mendoza, Santos, Lescano, etc. Si uno revisa los mapas mundiales de IQ, el promedio en la zona andina latinoamericana es inferior a los 90 puntos, que es la frontera entre “normal” (average) y “normal inferior” (low average), siendo 84 puntos el promedio peruano y colombiano (la anemia galopante y el bajísimo consumo de proteínas tienen mucho que ver con eso). Consuelos: Argentina tiene 93 puntos de IQ y vota mucho peronista. E Italia es el cuarto del mundo en IQ (102 puntos, solo superado por Singapur-108, Corea del Sur-106 y Japón-105) y son los que peor votan en Europa.

-Opinión modesta de aficionado: Farfán debió tirar el penal y Guerrero debió entrar arrancando el segundo tiempo. Todo equipo debe tener su “penalero”, como antaño lo eran los imbatibles especialistas Freddy Ravello y Héctor Bailetti. Imperdonable Cueva por la manera infantil como lo ejecutó. Y se nos cerró el arco, que nos merecíamos el empate frente a esa modesta Dinamarca. Con equipos mucho mejores (Bulgaria 70, Escocia 78 y Camerún 82) iniciamos otros mundiales.

-Esa orden de la Corte IDH para que Perú construya un monumento por La Cantuta-Barrios Altos no procede, dado que existen fundadas sospechas de que varios de los asesinados eran cercanos a Sendero. Inaceptable.