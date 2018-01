¿Colisión con el APRA?

El gran actor en las especulaciones suscitadas ayer tras la jura de este nuevo gabinete fue el Apra. Para algunos, la expulsión de Barreda y Salinas era un simple “teatro” para encubrir una alianza informal del Apra en el gobierno, sumando estos dos supuestos “topos” apristas a ministros supuestamente “apristones”, como Vexler, Mendoza, Roger Valencia y Arista. Según estas voces, Alan así controlaba seis ministros y cogobernaba desde las sombras.

Otros consideraban esto como ficticio por muy maquiavélico y aseguraban, más bien, que Barreda, Salinas, Valencia y Arista habían sido recomendados por Jorge del Castillo a Aráoz y que así se profundizaba el cisma entre la disidente corriente castillista y el alanismo en Alfonso Ugarte, además de enfrentar frontalmente a la premier Aráoz (“le ha declarado la guerra al Apra”, Mulder dixit) con el alanismo, que es mal enemigo (si no, pregúntenle a Nadine y Ollanta). Lo que sí no se ve por ningún lado es la mano del fujimorismo en este gabinete, tanto del lado keikista como el kenjista.Por otro lado, sorprendió la salida de Fiorella Molinelli. Tras sobrevivir el impacto de Chinchero, se le veía como muy asentada en el mundo ministerial de PPK. No sorprendieron en cambio las salidas de Olaechea y D’Alessio, pues se conocía que no se llevaban bien con la premier Aráoz. Finalmente, no fue atinado poner a un congresista oficialista como Meléndez a cargo de Midis, dado que eso se puede prestar al mangoneo asistencialista.

-Un amigo me decía ayer “este país nació corrupto desde el saque. ¿Quién fue el primer coimero en su historia? ¡Atahualpa, que quiso coimear de frente a Pizarro para que le suelte! ¿Y qué hizo Pizarro? Le ‘tiró cabeza’ a Atahualpa. ¡Le recibió la coima e incumplió!”.