¡Coincido 101% con Rospigliosi!

Hace poco LR entrevistó al lúcido Fernando Rospigliosi. Recojo extractos: “(Vizcarra es) caudillista y populista (…) todo gira alrededor del caudillo y hay un proceso de destrucción institucional (…) no hay un mínimo de institucionalidad (…) tiene un gabinete gris, donde no se discuten los temas políticos ni se toman iniciativas. Él no consulta con el gabinete. A Vizcarra le gusta la medianía (…) Trabaja con un grupo secreto, que nadie sabe quién es, que no son responsables ante nadie (…) Vizcarra, que carece de lealtad con nadie (…) los consejeros, que nadie conoce, no son responsables ante nadie. Es decir, no hay controles institucionales (…) ¿Y por qué Vizcarra no quiere tener una bancada? Porque no quiere responder ante nadie (…) Se mete con la Fiscalía, no quiere a Gonzalo Chávarry (…) que tú o la mayoría no esté de acuerdo con Chávarry es una cosa, pero que el presidente diga que esos fiscales deben seguir en sus puestos, ¡por favor! Es una intromisión directa en una institución que se supone autónoma (…) interviene a favor de fiscales que procesan a sus rivales políticos (…) En el año 2011 hubo cuatro candidatos que recibieron dinero de Odebrecht: ¿cuántos han sido acusados junto a sus colaboradores como organización criminal? Solo Keiko Fujimori. (https://larepublica.pe/tag/keiko-fujimori) ¿Cuántos colaboradores de Humala (https://larepublica.pe/tag/ollanta-humala) fueron sindicados como parte de una organización criminal? (…) en el caso de Keiko (https://larepublica.pe/tag/keiko-fujimori) han metido presos a veinte (…) Humala (https://larepublica.pe/tag/ollanta-humala) y Heredia (…) han lavado dinero en beneficio personal, cosa que jamás le han demostrado a la otra (Keiko –https://larepublica.pe/tag/keiko-fujimori–). Han recibido dinero cuando eran gobierno.(…) no ha habido un trato igual (…) Hay un trato especial con los adversarios de Vizcarra. Carlos Bruce fue jefe de campaña de Toledo en 2011, ¿acaso está procesado, investigado? No me digas que es igual, no es igual”.