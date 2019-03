Si algo es vital en nuestro ‘país’, eso es el cobre, que representó un tercio del total de nuestras exportaciones en 2018. Es decir, sin cobre no habrá muchos dólares. Y sin dólares el tipo de cambio subirá y no habrá muchos productos importados. Y eso significará una vida mucho más cara. Ergo, mientras más cobre produzca el Perú, más dólares tendrá y será más rico y más barato. Al cobre le apodan “el salario de Chile” allá porque prácticamente viven de este metal. Tal vez sería algo exagerado decir que el cobre es “el salario del Perú”, pero eso no está tan lejos. Ignoro la razón por la que la izquierda es tan imbécil de no entender algo tan sencillo y se opuso a Conga y a Tía María (por joder seguramente). Ahora han comenzado con Las Bambas. Cuidado con Las Bambas, que produce la sexta parte de nuestro cobre y es la segunda mina cuprífera peruana: Elmer Cuba acaba de explicar en Gestión que esta mina solita representa el 1% del PBI peruano. Siendo China, el propietario de Las Bambas, un inversor tan importante en el mundo, como que no conviene espantarlos por abogados pendejos y por comuneros ignorantes y manipulados por dirigentes que creen que se han sacado la Tinka.

Y como este es un ‘país’ muy desquiciado, el diario Ojo pinta irresponsablemente como “emotivo” que un agitador se eche un floro demagógico e, increíblemente, le estreche la mano a las fuerzas del orden, que debieron indicarle que se calle y se aleje (ver https://ojo.pe/regionales/las-bambas-manifestantes-policias-protagonizan-emotiva-momento-conflicto-313480/). Vizcarra –ese titán que tanto le gusta a mucha prensa o a Vergara Paniagua– ha dejado que esta crisis se acerque a los dos meses y por eso ahora es muy difícil de desactivar. Parafraseando a Clinton: “Es el cobre, estúpidos”.