Cinismos sabios

El otro día leí esta magnífica introducción del filósofo español Fernando Savater en El País (un diario que es tan repugnantemente oficialista con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como La República con el presidente Vizcarra).

"Entre las muchas definiciones de democracia, hay una que me gusta más que otras: es el régimen político en que la culpa de lo que pasa la tienen los ciudadanos. Así se diferencia del populismo, para quien ‘el pueblo’ o ‘la gente’ (…) siempre son víctimas inocentes".

¡Exacto! Quienes en una democracia ponen a los políticos en el poder son los electores. Quienes eligieron a Chávez o Humala o Toledo o César Álvarez o a estos congresistas o presidentes regionales (tipo Aduviri) o alcaldes fueron los electores, no que ellos solitos llegaron al cargo. Y no digan que "les engañaron", que casi siempre la prensa les advierte de quienes se trata.

Un amigo de humor cínico me comentaba: "Al sabio pueblo peruano le gusta torturar a sus políticos, si se les puede llamar así, durante las campañas, seguramente porque saben que el 90% les robará y se olvidarán de ellos. Por eso les tratan como sus payasos y les hacen bailar, cantar y disfrazarse. Les zarandean y hasta les tocan los genitales, como a PPK. Buscan que traten siempre de serles graciosos para reírse de ellos, no que sean inteligentes para admirarles. Y también les invitan comida a menudo hecha en condiciones higiénicas estremecedoras, para que tengan unas tremendas diarreas y gastritis posteriores, tal como cuenta Vargas Llosa en El pez en el agua que sufrió en la campaña de 1990. Así se cobran una revancha anticipada. Y claro, después negarán que votaron por ellos o les echarán la culpa de su mala elección". Creo que mi cínico amigo no anda muy lejos de la verdad…