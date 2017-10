Cinco millones

Permítaseme una amena historia personal: me ofrecen un sitio en el espacio más espectacular de un medio, donde ya estaba en una de sus emisoras. Como aún existía “Sin Medias Tintas”, consulto a Jesús “Suzo” Zamora León, dueño de Latina (fondo Enfoca SAFI). Este autoriza. Comienzo. Todo O.K. varios días. Inesperadamente, Zamora me “wasapea” que no le gusta y que hable con Andrés Badra, gerente de Latina. Badra me dice “chau” por supuestamente romper exclusividad y porque él no sabía del otro medio. Le respondo: Zamora ME autorizó y lo sabías; yo venía trabajando sin problemas en la primera emisora buen tiempo y con pleno conocimiento de ellos; otros compañeros de Latina también trabajaban –y trabajan– en las otras 2 emisoras sin problemas; y cómo que él ignoraba del nuevo programa si ÉL me había felicitado después por estar allí, al igual que SU gerente legal. Dado que sé que solo quiere farándula y que tengo un contrato vigente hasta diciembre (con bono final), propongo entonces un traslado al más político Canal 5, su asociado. Contesta “OK”. En el 5 encantados y proponen horarios. Badra responde “no” siempre. Se rinden. Pasan varios meses. Café mediante, solicito, todo siempre amistosamente, una solución en 2 semanas. Pasan 3 sin contestar. Carta notarial pidiéndoles una solución o defenderé mis derechos laborales. Repuesta final de Latina: demanda arbitral por S/5 millones por “romper exclusividad” con ambas emisoras. ¡De risa! ¿Ignoraban ahora que había trabajado públicamente un año en la primera emisora? ¿Y la autorización y las felicitaciones para la segunda? ¿Y los demás “Latinos” en estas? ¿Botan caprichosamente y amenazan con millonadas? ¿Mis 8 correctos años allí para ese maltrato? ¿Así eres en tus negocios, Jesús Zamora?