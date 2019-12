-Importante lo declarado por Fernando Rospigliosi a Perú21 este fin de semana: “El gobierno y el presidente Vizcarra protegieron y encubrieron a Villanueva porque ya la Fiscalía sabía del caso desde febrero de este año. Repentinamente a Villanueva lo sacan el 8 de marzo, yo el 16 de febrero publiqué el caso de la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa y les decía a los fiscales: ‘Pregúntenles a los de Odebrecht ustedes que están en Brasil en este momento’. No preguntaron. ¿Qué pasó? Que lo ocultaron hasta que el periodista (ecuatoriano) Andersson Boscán reveló que había pagado”. ¿Jaime Chincha y Mávila (o mi vecinito) tienen algo que comentar al respecto, sobre por qué sus fiscales héroes no se ocuparon antes de Villanueva? ¿Por qué no les preguntan a los fiscales sobre esto cuando los tienen, a cada rato, al frente en TV?

-Opinólogas como Maruja Barrig tienen que documentarse más antes de escribir afirmaciones inexactas: Belaunde, que no es para nada santo de mi devoción, jamás calificó de “abigeos” a los senderistas, como tanto ignorante repite hasta ahora (igual que esa mentira de que Cipriani sostuvo que “los DD.HH. eran una cojudez”, cuando se refería clara y específicamente a la ONG Coordinadora de DD.HH.). Ese aserto de “abigeos” lo hizo el ministro de Gobierno (Interior), Miguel Rotalde, del primer belaundismo respecto a las guerrillas de la época.

-Solo en el Perú se puede ver que una confesa antifujimorista como la presidenta del TC Ledesma sea justo la ponente del caso de Yoshiyama, sin inhibirse por parcialidad. De Ripley.

-Estamos con un PBI que no llegará a crecer ni 2.5% este año y los problemas del país siguen igual, pero el 62% (Ipsos) considera a Vizcarra como “competente” (¿?). Y con 56% de aprobación. ¿De aprobación? Los peruanos son raros. Muy marcianos.