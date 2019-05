Ahora caviares en las empresas…

-Leo ayer en Gestión que el Ministerio de Justicia va a meter sus narices en competencias del Ministerio de Trabajo, con las excusas de la “transversalidad de los derechos humanos” y de que es una exigencia de la OCDE (¿será verdad eso?), vía la elaboración de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Lo más gracioso es que han contratado a la PUCP, junto con la U de Lima y la rojaza Ruiz de Montoya, para hacer un diagnóstico previo. ¡Esa misma PUCP que está en un lío laboral tremendo por recortar un plan pensionario propio que tiene con sus jubilados!

-Este “país” está tan políticamente desestructurado que una parte importante de la agenda la marcan lo que llamaría “los binomios”. Uno de estos es el “diarios-encuestas”. Por ejemplo, esta semana La República abrió su portada con cuatro reformas políticas que le interesan (como antes lo hizo con el cierre del Congreso). La encuestocracia: esa es nuestra “modernidad”… Un segundo binomio es el “diarios/radios-ONG”. Entrevistan a entes de pontífices caviares, como Transparencia, IDL, etc., y les dan hasta la apertura. Un tercer binomio es el “TV-marchas (o bloqueos)”, donde la muy reiterativa cobertura dada es vital para su éxito (recuerden, pulpines, anti-Keiko, profiscales, etc., si es masiva de taurinos o cucufatos, apenas una toma). No sé si incluir a las redes sociales en estos binomios; mi impresión es que aún son bulla sobrevalorada, salvo por alguna capacidad para convocar marchas. Y hay viejas glorias que fungen de infaltables oráculos eternos desde el año 2000, como Avelino Guillén. Así se presiona y dirige a los políticos en el Perú de hoy, dado que el Ejecutivo y el Legislativo son tan débiles e inútiles que ya la política no la hacen los políticos, sino estos binomios u oráculos.