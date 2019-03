“Caviar” para dummies (I)

Rocío SS escribe ayer que ignora que es “caviar”. Para ilustrarla a ella y a otras, aconsejo leer https://diariocorreo.pe/opinion/caviar-dicese-de-237564/ y https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/caviar-portocarrero-aldo-mariategui-363397 Extractos del PRIMER link:

“El término procede de la Francia socialista de Mitterrand (…) importado aquí por Herbert Mujica (…) segmento de limeños, blancos o blancones; pudientes o clasemedieros; que nacieron en (…) los (años) 40 y hasta comienzos de los 50; de apellidos ‘bien’ muchas veces (…) que estudiaron en colegios religiosos (muchos marcados por el rojerío jesuita); que de adolescentes fueron a menudo católicos culposos (se sentían mal por vivir bien en un país pobre); militaron en la extrema izquierda o la DC (…) que ya mayores encontraron un cómodo modo de vida como consultores en (…) ONG de DD.HH., ecologistas, etc. y también les encanta trabajar en el Estado (…) ya maduros han descubierto el discreto encanto de la burguesía (…) sin las culpas de la juventud.

Por extensión, ahora se le aplica también el término caviar –o caviarines– a toda esta nueva hornada de jóvenes y weberitos que (están) subyugados por lo ‘políticamente correcto’ porque se sienten especiales, inteligentes, interesantes y generosos si son zurdillos; porque sus románticos idealismos los vuelven ‘socialconfusos’; porque no han gozado de las ‘mieles’ de las políticas de izquierda (Velasco, Sendero, la hiperinflación) (…) porque los derechos humanos están de moda; porque hay que dar la contra; porque les gustan las marchas; porque la moda zurda (anteojitos raros, bufandas, etc.) es más ‘chic’; porque hay que ser ecologistas, gatófilos y hasta medios panteístas con los cerros y lagunas; porque la izquierda es supuestamente más permisiva…”. (To be continued)