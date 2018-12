-De solo observar su actuar de fanático típico, opino que el fiscal Pérez no me parece una persona muy equilibrada (pero menos aún lo son aquellos que lo han endiosado). Ya esto de denunciar a su jefe Chávarry es alucinante. Opino que es una evidente maniobra política, me imagino de qué ONG nació, para de una vez forzar un quiebre allí. Seguramente que Chávarry no es la Madre Teresa, pero está claro que la caviarada quiere sacarlo para recapturar ese puesto estratégico.

-Hace ya muchos años que venía denunciando al juez Abel Concha por aguantar casi cuatro años el inicio del juicio a Toledo por la mansión de Casuarinas. Pocos me hacían eco y menos los caviares, tan cercanos a Toledo. Ahora Concha sí es un villano universal, solo porque resultó chavarrista y eso choca con los planes de los caviares, por lo que ya le encontraron –oportunamente– su entripado. Qué asco es todo esto…

-Tiene razón René Gastelumendi: el verano de 2019 será recordado como el “Summer de Castañeda”. Zanjón cortado, Costa Verde en obras, Arica-Punta Hermosa en escombros... Casi un fenómeno El Niño.

-Hace poco se firmó un acuerdo entre la Unión Europea y varios entes caviares (Transparencia, IPYS, CAJ) para que la UE les financie programas, entre los que se incluyen “capacitación de periodistas”. O sea, lavarles la cabeza con más doctrina caviar a los coleguitas jóvenes. Por eso se les veía tan sonrientes a AAR (ya se olvidaron de que Odebrecht financió premios a su IPYS), Diego García Sayán y José Ugaz posando para la foto. Como esos “convenios de capacitación” que las ONG y universidades caviares firman con el Minjus, el MP y el PJ, que también caviarizan mentalmente a jueces y fiscales (aparte de ser tremendos conflictos de interés, porque allí trabajan abogados que litigan).