Más de La Cantuta

Al presidir la revisión del clave Estatuto de la nueva Sala Superior Penal (que desplazó a los duros jueces Concepción Carhuancho y Villa Bonilla de casos sensibles) y al permanecer también el 2018 como presidente de una sala penal suprema, César San Martín revalida su poder. Es que CSM siempre ha roncado allí. Por ejemplo, a CSM se le ocurrió introducir esa declaración de “lesa humanidad” en la sentencia de Fujimori cuando eso no venía a cuento. También se declaró como inocentes de terrorismo en esa misma sentencia a todas las víctimas de La Cantuta, sin una mayor investigación. Empero, el autor rojo Efraín Rúa señala, en su obra “El crimen de La Cantuta”, que Fujimori declaró off the record a un grupo de periodistas en agosto del 94 que “ellos fueron los responsables del atentado en la calle Tarata. (…) Si la gente supiera que ellos hicieron el atentado de Tarata, no pensarían igual” (página 33). Según les describe el izquierdista Rúa, por lo menos los estudiantes Robert Teodoro (pág. 39), Bertila Lozano (pág. 79) y Juan Mariños (págs. 40 y 71) serían muy probablemente senderistas, mientras que también existían muchas sospechas sobre el profesor Hugo Muñoz (divorciado de la mando senderista Nilda Atanasio, págs. 64 y 80). Ricardo Uceda también coincide con Rúa en su obra “Muerte en el Pentagonito” (“aunque la filiación senderista de varios de ellos era más o menos evidente”, pág. 321). Y Uceda señala a Muñoz como vinculado a SL en las págs. 333 y 334.

No estoy aseverando que los mencionados hayan sido senderistas. Y menos justifico que les hayan matado en lugar de detenerles, como correspondía. Pero cuidado, “espermatozoides caminantes”, con algunas fotos que levantan en sus marchas, que podrían, tontamente, estar cargando imágenes de algunos senderistas.