La verdad de La Cantuta

Se culpa a Fujimori por los asesinatos de La Cantuta, pero la gente debería leer los libros Muerte en el Pentagonito del investigador Ricardo Uceda (páginas 324-327); El crimen de La Cantuta, del marxista Efraín Rúa (página 12) y En el reino del Espanto del inefable Álvaro Vargas Llosa (página 44) antes de acusar con tanta ligereza. Estos son tres autores que no tienen nada que ver entre sí, pero que coinciden en que la orden impartida por el coronel EP Federico Navarro al Grupo Colina fue solamente la captura de esos estudiantes y ese profesor, todos muy sospechosos de senderismo y de haber participado en el horrendo atentado de Tarata (dato dado por un informante apellidado Tena), para llevarlos al cuartel la Pólvora.

Según Uceda, Santiago Martín Rivas, jefe de Colina, había estado bebiendo alcohol en una pollería barranquina llamada El Danubio. Este mismo Martín da la orden de matar a los capturados, a pesar de las discusiones con sus subordinados, quienes le recordaban que la orden expresa de Navarro era detenerles. Uceda precisa que un profesor infiltrado apellidado Mejía Martel les señaló, junto a Tena, a quiénes capturar y que incluso Tena bajó de la camioneta a una chica Espinoza que no estaba entre la gente pedida. Si Navarro ordenó capturas y un bebido Martín cambió esa orden por ejecuciones, no veo cómo se puede culpar a Fujimori de este crimen. Una vez le pregunté a Nakazaki por qué no había utilizado todo lo anterior como defensa y me respondió que lo ignoraba...

-Leer ayer la pataleta de mi vecino contra mí por mis “espermatozoides caminantes” fue “priceless”. ¡Davelouis, sos grande! ¡Este diciembre está muy bueno con tanto berrinche rojimio! ¡Voy a marchar contra Francisco Pizarro! ¡Ese gobernante fue peor que Fujimori!