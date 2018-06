Un cajero al MEF

Empecemos por lo más importante: el MEF. No me gusta la designación de Carlos Oliva en esa cartera. Oliva ha sido viceministro de Finanzas, así que su obsesión será la Hacienda pública. Por eso es que me temo que mucho tendremos de impuestazos y ajustones antes que de Economía, que es la pata de la cual viene cojeando hace mucho el MEF. Solo se ve la caja y no la reforma. Y tampoco es que Oliva sea el rey de la austeridad. Más bien durante su mandato, bajo el humalismo, con el viceministerio de Finanzas (que reitero que es Hacienda en realidad) es que se disparó el gasto público y el Perú empezó a gastar plata como pescador borracho. En fin, me imagino que pocos habrán sido los dispuestos a trabajar con el premier Villanueva después de como este ha manejado las relaciones PCM-MEF.

Y lo del Congreso solo hay que observarlo con una sonrisa piadosa. Quemar 48 horas de precioso tiempo congresal en un trío (Kenji-Bienvenido-Bocangel) más cercano a los Tres chiflados que a gente que aporte de verdad al país es en realidad patético. Hay mil cosas más importantes que estar distrayéndose tanto en Kenji o Bienvenido. Otro que parece que no estuviese tomando alguna medicación o estuviese con una andropausia feroz es Yonhy Lescano. No le veo otra explicación a las actitudes que está tomando últimamente. Siempre fue un tipo desmesurado y muy exhibicionista, pero ahora sí que anda desatado.

- Lamentable la persecución a los jesuitas en Nicaragua, pero cría cuervos y te sacarán los ojos. Ellos fueron grandes aliados de los sandinistas. Ahora este Somoza en que se ha convertido Ortega les acosa. Karma. Y este Papa reventándole cohetes al curita rojo Gustavo Gutiérrez... Jesuitas, pues. Así son, rojitos. No por nada anduvieron tan metidos varios de ellos con Velasco.