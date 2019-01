Cabellos, toros y gallos

Francisco de Carvajal (el ‘Demonio de los Andes’) se arrancaba cabellos y los soltaba juguetonamente al viento mientras proclamaba “mira mis cabellicos, maire. Uno a uno se los lleva el aire” al observar la marea de deserciones de sus tropas, que apoyaban al rebelde Gonzalo Pizarro, hacia el lado realista antes de comenzar la batalla de Jaquijahuana (1548). Algo así debe estar experimentando Keiko. Moraleja: no recojas cualquier cosa en tu lista para postularle a congresista.

-No soy taurino, ni gallero y menos evangelista, pero me molesta el doble rasero al informar cuando los mencionados hacen marchas bastantes grandes y apenas son recogidas por los medios, que en cambio a menudo levantan desproporcionadamente cualquier marchita o plantón que hagan los caviares, los animalistas, las feministas, los sindicalistas o cualquier “progresista”.

Es más, La República ni siquiera lo reseñó en su edición impresa, mientras que en su edición digital puso en una nota que eran “cientos” (no creo que los 70 mil que se afirmó, pero sí varios, varios miles) y en otra “Marcha a favor de corridas de toros y gallos genera congestión vehicular”, como si las “épicas” marchitas caviares que tanto levantan pasasen por los aires y no ocasionasen atascos... Cuidado. Ese tipo de actitudes no solo aleja a la gente de los medios, sino que terminan fortaleciendo al otro. Una de las razones del fuerte crecimiento de VOX en España ha sido la satanización de los toros y la caza. Sigan inflándoles las pelotas a la gente con lo “políticamente correcto” y siendo selectivos con las actuaciones sociales y terminarán teniendo a su merecido Bolsonaro o VOX peruano.

-Atención a ese reciente informe de Perú21 sobre Puno. Les apuesto futuros intentos separatistas con Aduviri. Evo ya le echó el ojo al litio...