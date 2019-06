- Mi difunto padre me decía que las cosas en el Perú se hacían por brutos o por joder. Tras los costosísimos desastres pasados de Aeroperú y Centromin (entre muchas empresas públicas creadas por el velasquismo) y las calamidades presentes de Petroperú y Sedapal, solo un débil mental, un inimputable que no aprende de experiencias pasadas, puede sugerir ahora que el Estado vuelva a tener una “estratégica” actividad empresarial. Como ese no es el caso del ministro de Justicia Zeballos (que supera los 90 puntos de IQ), me imagino que este domingo soltó ese disparate solo para agitar más el ya crispado ambiente. O sea, por joder.

- Ojo que el jueves pasado le acaban de imponer cuatro años de prisión efectiva a Domingo Arzubialde por negociación incompatible al establecer irregularmente con los concesionarios brasileños las fórmulas para subir los peajes. Arzubialde fue el gerente de Promoción de la Inversión Privada edil durante el villaranismo. Ojo también que el PJ acaba de establecer la hipótesis de que el villaranismo fue una “organización criminal”, lo que complica a todos los que la rodearon (funcionarios, asesores, consultores) y apoyaron (artistas, donantes), lo que me parece francamente exagerado. Es que ahora cualquier cosa es lavado de activos y organización criminal, una ligereza por donde se le vea. Pero me imagino que la misma izquierda que apoyó que se les apliquen estas consideraciones a sus enemigos ahora estarán temblando. ¿Y será cierto ese incesante rumor entre colegas de que una saltimbanqui política que fue coordinadora villaranista es ya colaboradora eficaz?

- PD: Lamento mucho la desaparición del exministro Javier Barreda. Siempre fue una persona afable, con mucha correa y de eterno buen humor. Y leía bastante, algo ya raro en los políticos de hoy.