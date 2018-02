Blume: la UBA niega a Eloy

Le solicité a un colega argentino que se contacte allá con el abogado Osvaldo Gozaíni, quien conoció eventualmente a nuestro TC Eloy Espinosa, para que le inquiera si este efectivamente había obtenido un doctorado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El correcto y servicial Gozaíni hizo la consulta a dicho claustro y esta fue la respuesta:

“(…) en cuanto a su consulta relacionada con el Abg. Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, tras un exhaustivo relevamiento documental, está registrado que tal persona amerita una ratificación de admisión al Doctorado en el año 2004. Esta ratificación se refiere a otra mención en actas, del año 1994. Ambas actuaciones tienen el plazo reglamentario vencido, por lo que la persona en cuestión no ha finalizado el programa de Doctorado.

Esto queda comprobado en el link señalado más arriba (Nota: http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doc_tesis_aprobadas.php).

El mencionado abogado tampoco figura en nuestros registros de profesores.

No obstante, es posible que alguna vez haya sido invitado a dar alguna clase en algún curso puntual. Con lo anterior, saldo su consulta y pedido de colaboración sobre el tema. Le anticipo que no reiteraremos la misma respuesta a terceros”.

Tal como el lector apreciará, Eloy Espinosa NO tiene un doctorado en la UBA. Ergo, NO tiene un doctorado como le comunicó al Congreso cuando postuló al TC. O enseña ese título o debe renunciar antes que le echen. Eso puede ser hasta delito de falsedad genérica. Y si echamos a la jefa de la Sunedu por un simple plagio, más razón a este señor del TC. ¿O no, magistrado Blume, presidente del TC?

- Apuesto a que el colega Gorriti (IDL) tendrá hoy antes que nadie la declaración de Barata (fina cortesía de su dominical fiscal amigo) y que Keiko saldrá crucificada en esa versión.