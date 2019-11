Desde hace años que no creo que existan coincidencias en política. Por eso, no me extraña que se haya hecho pública esta vergonzosa entrega de S/524 millones a los criminales de Odebrecht justamente casi en paralelo a la sentencia emitida contra... los árbitros de los casos de Odebrecht. Un timing sumamente conveniente: buscas tapar –o diluir en algo– una noticia con la otra, además de que al mismo tiempo alegas que se está haciendo justicia con la prisión preventiva para los abogados de corbata mientras simultáneamente le pagas muy generosamente al delincuente constructor que originó todo esto y que cuenta las cosas según le convenga (las revelaciones de Nava o la información venida de Ecuador confirman esto). Si alguna vez se escribe una historia verdadera del Perú, esta será una de las mayores páginas de entreguismo y de bajada de pantalones, al lado del Contrato Dreyfus y el acuerdo Mercado-De la Flor-Green con la IPC. ¡Te roban hasta la camiseta y terminas dándole después voluntariamente plata al asaltante! Con aplausos de la tribuna (medios, opinólogos, ONG y la despistada gente de a pie), con la ministra Montenegro ofreciéndoles unos hipotéticos S/10 mil millones. Si eso les parece normal, es que están bien jodidos de la cabeza.

-Aluciné con cómo hace poco un reportero en la página web de RPP prácticamente festejaba (“poniendo una cuota de alegría”) que para Halloween se haya disfrazado de espartambos (esos matones que agreden a la Policía contra el proyecto Tía María) a unos niños. Si eso les parece normal, es que están bien jodidos de la cabeza.

-La magistrada TC Ledesma se confesó antifujimorista recientemente, pero no se ha inhibido de examinar el recurso de liberación de Keiko... Si eso les parece normal, es que están bien jodidos de la cabeza.