Barata, en vivo y en directo

Sería óptimo que las declaraciones de Barata fueran transmitidas por la web en directo y hasta con subtítulos, dado que son demasiado trascendentales para que otra vez algún fiscal dominical se las suelte solo al coleguita amigo caviar de siempre y este las vaya sacando por oportunos pedacitos, en la madrugada y mediocremente traducidas del portugués. Y el resto de flojos y cándidos colegas las publiquen así nomás y solo muchos días después se vean las cosas como efectivamente son (y nadie aclare eso o se hagan los suecos nomás). O que algún diario no se tome el trabajo de leer TODO el documento, se fije solo en alguna frase suelta (que les pinte las cosas como quieren que sean) y se mande de hachazo con una portada gratuitamente inexacta (y la saque baratísima). Lo que diga Barata va a ser tan crucial que esta vez no podemos estar esperando semanas a que la Fiscalía las reciba y haga la traducción, pues aquí se va a jugar el destino de PPK y de varios políticos muy importantes. Que no se repita lo sucedido con las declaraciones de Marcelo Odebrecht; todo fue muy manipulador y profesionalmente penoso.

- Reggiardo y Cornejo lideran los sondeos para suceder a Castañeda. El primero significa “seguridad pública” para el votante, mientras que al segundo se le asocia con “obras”. Juan Pueblo quiere paz y cemento. A ninguno de ellos se les identifica con bicicletas y huevadas románticas de ese tipo, que solo les interesan a cuatro influyentes caviarines burgueses, esos que creen que una tercermundista megápolis de 10 millones va a ser una idílica Ámsterdam de la noche a la mañana. Faltan a gritos seguridad e infraestructura. Sobran los sonsos caviarines poéticos en sus mentales burbujas barranquinas.

- Dicen que Vizcarra ya está o estará pronto en Lima… ¡Suspenso!