Pocas veces le he leído una columna con menos convicción a Vargas Llosa que esta última, en la que apoya al evidente golpe vizcarrista. Desganada, patética, anémica… Sin mayor argumentación y utilizando a la otrora fujimorista RMP como su Minerva (¿no sabe que esta trabajó en plena “dictadura” fujimorista para el premier Pandolfi y para Hurtado Miller, el candidato edil naranja para la alcaldía limeña? ¿Su memoria es selectiva o ya le está fallando?). En resumen, para Vargas Llosa “un golpe está bien porque son una desgracia y, además. yo los detesto”. ¡Bananero!

-El penalista Ugaz acaba de hacer una gran contribución al Derecho Constitucional: un golpe es válido porque “ya fue”. ¡Plop! Otro argumento que se une a los geniales “existe la negación fáctica” (AAR), “no hay tanques” (Sifuentes), “eso quiere la gente” (Forsyth), “es legítimo, no legal” (Dargent), “me caían mal” (Vargas Llosa), “el Derecho no es un fin” (Fernando de la Flor) o “se la buscaron” (RMP). ¡Bananeros!

-Los magistrados del TC Espinosa y Ramos son inflexibles con los procedimientos para que ingrese su reemplazo, pero muy elásticos con un golpe o las condiciones para presentar una cuestión de competencias. ¡Bananeros!

-Ya me imagino la reacción si ese cono se lo tiraban a Gino Costa o Glave o Arana en lugar de a Tubino. Pero la violencia se banaliza y hasta se hace cómica si se trata del odiado rival. ¡Bananeros!

-De lo que veo, y si no me equivoco, solo Correo, Gestión y Expreso dieron cuenta de la columna crítica del WSJ al golpe de Vizcarra. Eso quedará en activos y pasivos para el posterior recuerdo periodístico de estas horas. Sobre la posición del WSJ, ver video: Opinion: Peru Needs to Maintain Rule of Law for the Economy to Thrive.