¿Badulaques, sicarios y mequetrefes?

Las viudas de Humala no solo han salido a llorar, sino también a atacar. Una cosa es repudiar el exceso y otra ser tan capituleros de los Humala. Leo a un coleguita desgañitarse por sus amiguitos Humala, hasta tildando de “sicarios”, “mequetrefes” y “badulaques” (DRAE: Dícese de la persona necia, inconsistente) a jueces y fiscales. Por otro lado, me alegro de que la ahora engreída de Mohme (así acabó) no ataque por el momento a los Humala, como sí lo hace con Fujimori y con PPK, a los que sirvió en determinados momentos y que ahora no se acuerda. ¿Su amnesia selectiva frente al poder será su karma?

- Una cosa es la reforma electoral y otra presentar necedades sin sentido: limitar la reelección de congresistas o quitarles la prerrogativa de la inmunidad es demagogia ramplona o ignorancia supina. Al elector no se le puede limitar su derecho de votar por quien quiera, los reelegidos son pocos y, más bien, lo que más se necesita es congresistas experimentados. Y la inmunidad se creó desde hace siglos para proteger al congresista de otros poderes y amenazas: sin inmunidad, Vitocho no hubiera podido investigar a Orellana.

- La economía argentina debe estar en problemas muy serios, más de los que parece, para que Macri haya tenido que llamar al FMI. Es que Macri optó por el gradualismo para acabar con la crisis cuando lo mejor es ajustar (shock) de una sola vez. Duele mucho, pero se acaba de una vez con el problema. Es mejor un fin horroroso que un horror sin fin. Aquí nos costó casi desde 1974 entenderlo, hasta que la solución se aplicó por fin en 1990. Mucho me temo que la situación se le puede escapar de las manos a Macri.

-Por cuarta vez una comisión congresal no pudo examinar una seria denuncia contra Richard Acuña. Poderoso caballero es Don Acuña…