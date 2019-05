Ay, Foronda...

La congresista comunista Foronda se ha ganado esos 120 días de suspensión más que todo por burra, pues es increíble cómo puede habérsele ocurrido contratar para un puesto en el Congreso a una exencarcelada por pertenecer a esa banda terrorista y de delincuencia común llamada MRTA. ¿Cómo cree que se iba a aceptar que una exterrorista perciba dinero de los contribuyentes, además de laborar en un sitio tan políticamente sensible como el Congreso?

- El difunto Alan García ciertamente no era un angelito, pero… ¿de dónde Atala tenía espalda financiera para estar haciendo esas entregas periódicas de dinero? Raro.

- ¿Quién recluta congresistas en el acuñismo? Primero Benicio Ríos fue desaforado y encarcelado. Ahora le ha tocado al general Donayre. Y la otrora humalista Marisol Espinoza también anda hace rato con roche por su cercanía al procesado Edwin Oviedo, además que el propio Richard Acuña la libró por poco cuando el Congreso no accedió a entregarle al Poder Judicial.

- Odebrecht se cambió de nombre a OEC, con otro logo y colores. Mucho más sabios que Graña y Montero, que allí hace rato que le han debido cambiar de nombre y símbolo a la compañía por la mala fama adquirida. Jugada tan elemental.

- Me preguntaron colegas aquí por los mejores novelistas peruanos menores de 60 años. Les digo que no hay ninguno, salvo Jorge Eduardo Benavides, pues los muy talentosos Beto y Bayly aún no nos dan la obra maestra que esperamos de ellos. Pero ni Benavides, ni Jaime ni Beto pertenecen a la argolla local caviar ‘intelectual’ y por eso ninguno de ellos fue invitado años atrás a la FILBO, esa feria bogotana donde el humalismo llevó a pasear a muchos escritores locales que eran entonces unos entusiastas corifeos del régimen. ¡Hoy ya no se acuerdan de su benefactora Nadine!