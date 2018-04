¿Arana está mal de la cabeza?

- ¿En serio el congresista Arana cree que la destrucción de la economía venezolana es por culpa de un supuesto “bloqueo estadounidense”, tal como les respondió a unos refugiados de esa nacionalidad? ¿O sea, por los gringos hay hiperinflación, se produce 2/3 menos de petróleo, el déficit fiscal ha llegado al 17%, el PBI se redujo casi a la mitad, escasea la comida, no hay medicamentos, escasea el efectivo, campean las colas, se aplastan las libertades y fuga desesperada la gente? Si de verdad cree eso, que se busque un neurólogo. Me imagino que Dammert y la gente de Nuevo Perú le pueden recomendar varios de ellos. ¿Y va finalmente el Frente Amplio a tomar alguna acción respecto al congresista Rogelio Tucto, aquel que pidió la libertad de Abimael? ¿O se están haciendo los locos?

- Trump no solo desprecia a LatAm, sino que, salvo su víctima México, la zona le importa tres pepinos (es muy posible que no sepa ubicar al Perú en el mapa). Encima, tiene serios problemas legales internos, a los que pronto cubrirá con algún bombardeo en Siria. No me extraña que no venga a Lima. ¿Además, para qué si no iba a escuchar a nadie? Y PPK está tan viviendo en otro planeta que no me extrañaría que de verdad crea que Trump no va a venir porque él ya no está en la presidencia. Quien sí vino fue su “abogado” Almagro, el desatinado titular de la OEA que se la jugó indebidamente por PPK.

- Se les complican mucho las cosas a Humala & Heredia con esta inminente apertura de la cuenta suiza de Ivoska Humala, cuenta de la que los suizos afirman que se movió plata de esta parejita. Recuerden que tiempo atrás hubo un extraño asalto a la casa de Ivoska allá en Suiza. Y también la no menos extraña muerte de un hijo suyo en Lima. Todo como para una novela de detectives.