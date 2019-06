Apuntes preconfianza

¿Quién ha votado por Tuesta alguna vez? ¿Tuesta es el Legislativo hecho carne? ¿Es sapientísimo? ¿Es el guía magno? ¿Qué tanto con Tuesta?

-Mucho del apetito caviar de disolver el Congreso es su apuesta de controlar al nuevo Legislativo (uno de los pocos espacios políticos que aún no controla) y de allí imponer a los seis nuevos miembros del TC, para así garantizar la continuidad de su actual poder en ese ente clave.

-Salaverry, exaprista y exfujimorista y ahora engreído de La República, sufrió ayer una gran derrota al abortar su intento de recomponer las comisiones parlamentarias. Con esto, su fallida alianza con Vizcarra, su fracaso de bancada propia y sus denuncias, Salaverry ya fue.

-El constitucionalista Samuel Abad proviene de las canteras de la Comisión Andina de Juristas, la ONG de García Sayán. Y su colega César Landa estuvo metido en la CIDH. Así que a tomar con pinzas sus opiniones jurídicas, tan contaminadas de caviaraje.

- La Ley 30843 de la Carrera Fiscal (art. 9, inciso 6) establece que los fiscales NO pueden “participar en política”. Y el artículo 47 (inc. 14) también advierte que es “falta grave” que los fiscales politiqueen. ¿Qué hicieron entonces los fiscales José Pérez y Juan Carrasco cuando hace poquito demandaron en medios de comunicación que el Ejecutivo exija la cuestión de confianza? ¿Si eso no es “participar en política”, qué cosa es entonces? El fiscal Luis Germana Matta, titular de la Oficina de Control Interno, hasta ahora no reacciona ante estas faltas, a pesar de que el mismísimo Lecaros, presidente del PJ, también ha reclamado (“los magistrados no podemos dar opiniones políticas de ningún tipo. Yo me sorprendo cuando veo a algunos fiscales que se disparan como si fueran candidatos políticos o congresistas”).