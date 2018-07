Apuntes desde otros ángulos

-No pongo mis manos al fuego por nadie, pero me parece excelente noticia que el nuevo fiscal de la Nación Chávarry haya inmediatamente unificado los equipos fiscales que investigan el caso Odebrecht, que un “tractor” como el fiscal Vela sea el único coordinador, que pierda peso una tortuga como el fiscal Hamilton Castro (¿su reciente viaje a Francia fue para tomar la declaración de Luis Favre?), que se le controle sus excesos al fiscal Pérez y que mi coleguita deje de mandar y presionar a diario allí. El saliente fiscal de la Nación Pablo Sánchez tiene poco que mostrar respecto a resultados durante su mandato sobre la inmensa corrupción brasileña. Espero que ahora las cosas cambien.

-¿Es una casualidad que justo dos ex ministros humalistas (Cateriano y Vásquez) hayan salido simultáneamente con la tontera de pedir la nulidad del juramento de Chávarry por no hacerlo frente al adrede ausente Vizcarra? ¿No será que ahorita el MP formula su acusación contra Nadine y Ollanta?

-Como les pronostiqué, los caviares le soltaron un audio a Chávarry justo a escasas horas de su jura. Un audio inocuo, donde las cosas no pasan de un pecado venial, como un favorcete. Pero la intención de torpedearle la jura era clara. ¿E Hinostroza le dicta su DNI a Chávarry y la fiscal interventora le sigue marcando como “N.N.”? Mmm… Como también “raro” es lo que reveló Correo ayer: tres audios fueron interceptados mucho antes de la autorización judicial (31/1/18). Mmm…

-Como bien escribe Martín Tanaka, esto de los audios ha impactado más porque el primero justo versó sobre una violación de menores, un tema muy sensible para la opinión pública. ¿Fue eso casualidad? Mmm…

-Se dice que la masonería campea en el PJ y MP y que por eso muchos se tratan de “hermanos” en los audios. Interesante.