Apuntes sobre el discurso

-Sobre el discurso: 1)¡Muy largo! Eso resta impacto y lo diluyó. 2) Políticamente muy torpe no aguantar la gran noticia de Quellaveco hasta este discurso. 3)Le faltó más sobre seguridad pública. 4) ¡Pobre en economía! Por lo menos debió eliminar alguna exoneración tributaria cara e innecesaria. Y encarar la urgente reforma laboral. 5)Bien en eliminar la inútil participación del MP en los contenciosos-administrativos. 6)Demagogia en anunciar los trenes Ica-Lima y Trujillo-Chiclayo. No hay caja fiscal ahora para estos gastos. 7)Irresponsabilidad en soltarles tanto dinero a los gobiernos regionales y ediles. 8) La ONP no reformará sola sus trámites. Debe poder allanarse o transar en demandas sobre pensiones. 9)Positivo crear reemplazo de la OCMA con policía propia. 10) Positivo unificar fiscalías anticorrupción y de lavado de activos.

-Sobre el referéndum: a) Presidente NO convoca. b) Los temas escogidos son o muy poco relevantes –y hasta tontos– para cambios estructurales profundos (prohibir reelección congresal y bicameralidad) o muy complejos para el elector medio (financiamiento partidario y CNM). ¡Mucho más importante hubiera sido eliminar el voto preferencial, priorizar “Mérito” (como exigir requisitos previos académicos) sobre “Representación” en los candidatos al Congreso y crear las circunscripciones uninominales! c) Pésimo pretender usar esta consulta para enfrentarse al Congreso cuando este último está pacífico. Peligroso para la institucionalidad jugar a “Pueblo vs. Congreso” (repasar Billinghurst). Cuidado con el mito del “pueblo sabio” (mirar Brexit...). De adoptarse, añadirle más temas para zanjarlos de una vez: pena de muerte, retiro de CIDH, eliminación del voto preferencial, matrimonio gay, ley Mulder y enfoque de género.

-¡Gloria a Marco Aurelio Denegri!