-Según Datum, Acción Popular encabeza la intención de voto para las próximas elecciones congresales. Si bien es explicable que el elector se decante por una marca conocida y que no ha sido manchada por la corrupción brasileña, llama la atención este acto de fe a ciegas, pues uno revisa la lista de AP y no encuentra a nadie conocido. Es más, ignoramos si esta lista de AP está integrada por centristas, izquierdistas o derechistas. AP siempre fue un partido gaseoso, apodado genialmente “una federación de independientes” por Andrés Townsend y cuya mayor profundidad ideológica no pasó del “El Perú como doctrina” o “la conquista del Perú por los peruanos”. Su fundador Belaunde fue un típico desarrollista medio cepalino de los años 60, un romántico creyente en la obra pública, de verbo motivador y poético, y muy poco entendido en economía (fue un pésimo presidente las dos veces que nos gobernó). Algunos le ubicaban erróneamente en la derecha, cuando más bien FBT toleró a ministros ortodoxos (Ferrero, “carlistas”, Ulloa, Schwalb, Carlos Rodríguez Pastor padre) más por necesidad que por convicción. Ahora mismo en el partido tienes derechistas como RDC, centristas como Vitocho, rojimios como Mesías Guevara y populistas delirantes como Lescano. Gente que algo conoce de la lista congresal me dice que la mayoría son socialconfusos bien intencionados y algo caviarines, en la típica onda millennial. Ojo que, además, se necesitan unos ocho meses para aprender la mecánica congresal y esta absurda legislatura va a durar solo un año y medio.

-¡Sería coherente –y divertido– que varias columnistas feministas que tanto elogian la cancioncita “El violador fuiste tú” (que me recuerda a “Aserejé” o “La Macarena” por la gesticulación) también salgan a bailarla públicamente en topless, como varias de sus pares chilenas!