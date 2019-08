Así como Friedrich Engels escribió El anti-Düring contra Eugen Düring, le imitaré con “El anti-Vizcarra”, dado que es necesario bajarle a tierra porque es un personaje demasiado endiosado por esa calle desinformada y rabiosa, por mucho coleguita adulón y por la poderosa caviarada que le manipula. ¡Y la realidad dista mucho de eso! En primer lugar, Vizcarra no pasó de ser un correcto gobernador de la pequeña Moquegua, que sobresalió en algo básicamente porque el resto era un desastre (y eso si olvidamos su ‘Moqueguazo’). Está donde está ahora solo por accidente (o por “cuota”, según Bruce), no por virtudes propias. De sobra nos ha demostrado que es un pésimo administrador: es el presidente de PEOR gestión económica desde la salida de Fujimori según el PBI, variable que no miente como él. Es un hombre gris, de camarillas y de ministros grises, con verbo muy elemental, casi humalesco. La traición, la ingratitud, la malcriadez y el maltrato son sus consignas; sino pregúntenle a PPK, Heresi, Olaechea, Mechita o a Villanueva. Dado su trauma provinciano de sentirse un títere de los limeños, su inseguridad, su desconfianza y la tremenda borrachera que le han pegado las encuestas y la prensa adulona, se ha dedicado a ser un irresponsable pleitista contumaz en lugar de un frío estadista negociador: fácilmente se pudo entender con Olaechea. Piconazo, pateó el tablero porque perdió su candidato Salaverry y porque no le dieron el 100% de sus reformas (¡obtuvo el 80%!). Valiente no es; Tía María y la humillación en Arequipa lo demuestran. Populachero extremo, apela a ese fácil instrumento populista que es el referéndum. Tampoco me creo eso de “desprendido”; habrá ofrecido renunciar por sentirse incapaz o por alguna maniobra oculta. Mucho altar para tan poca divinidad, coleguitas…