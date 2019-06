AMAG: cuidado se caviarice

-Leo que al fiscal Pablo Sánchez lo han hecho director de la Academia de la Magistratura (AMAG), donde se forma a los futuros jueces y fiscales. Mucho me temo que pronto podrían abundar los “convenios de preparación”, los cursillos, las becas, etc.… de la AMAG con la PUCP, la Ruiz de Montoya, el todopoderoso IDL, Transparencia, la Coordinadora de DD.HH., la Comisión Andina de Juristas, Aprodeh y demás universidades y ONG caviares y rojas que abundan. O becas financiadas por la Open Society (del inefable Soros, ese supuesto magnate liberal popperiano que financia a toda la caviarada mundial. Al Perú lo puso en su mira cuando una agencia de bolsa local le metió un ‘cabezazo’ a mediados de los 90 y el fujimorismo gobernante no hizo caso a su reclamo. De allí apadrinó a Toledo para la presidencia), las ‘progres’ Fundación Ford, la alemana Misereor, etc.… La penetración ideológica y las proximidades de jueces y fiscales con potenciales futuros litigantes (abogados y ONG) deben estar estrictamente prohibidas. ¡Espero que Sánchez no haga realidad mi pesimista intuición!

-Es fácil deducir que el entusiasmo de la caviarada por nuevas elecciones congresales era por sus expectativas de obtener una gran bancada y luego nombrar a los seis nuevos miembros del TC, que ya se va el ‘doctor’ Eloy Espinoza y su mayoría caviar. Ojalá que este Congreso sea quien elija a los nuevos tribunos, antes de que la caviarada hegemonice eso también.