Aldo Mariátegui: Velarde, el único sensato

Las únicas palabras sensatas que he escuchado, en estos días de niños jugando en un grifo con fósforos, provinieron de Julio Velarde del BCRP: “Espero que la sensatez se imponga. Un escenario peor de reelección (congresal) afectaría el crecimiento. Eso sería horrible”. Es que ya se están notando los primeros síntomas de una mejora económica, la que puede ser abortada porque al irresponsable niñito Zavala se le ocurrió hacer un berrinche agónico por una egoísta y antipatriota ministra de salida, acompañados de los otros irresponsables, que patean muertos y que creen que no parpadear nunca y vociferar siempre es de machos opositores, insultando a la inteligencia.

Como bien lo anota el economista Juan Mendoza, ya deberíamos andar con un rebote de crecimiento del 4% por esa gran mejora reciente en los términos de intercambio, pero entre Zavala, Martens, los fujimoristas y FBT III se ponen a pelear como escolares, sin reparar en que este absurdo ruido político puede matar esa incipiente recuperación económica. Ya paremos el circo, que ya bastante arriesgada ha sido la jugada siguiente de PPK de poner a Meche Aráoz de premier, que puede ser otro trapo rojo para los naranjas. De todas formas, no creo que Aráoz no sea mucho mejor en la PCM que el tan políticamente inútil Zavala, que hasta el minuto final demostró con creces que ese puesto le quedaba inmenso.

Para Juan Pueblo, todo esto no ha sido más que un presidente yanqui y un premier pituco que se encapricharon en mantener en la chamba a la gringa que no arregló la huelga de sus iguales los profes y eso armó luego una bronca descomunal, un ajeno “lío de blancos” que no comprende por tantos tecnicismos legales, pero que básicamente le irrita mucho porque no arregla para nada sus agobiantes problemas diarios.