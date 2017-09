Aldo Mariátegui: Un TC politizado

-No solo el economista Waldo Mendoza demostró hace poco con números que el modelo económico peruano ha significado que hayamos sido el país que más creció en LatAm tras Panamá en la última década. Ayer en EC se detallaba que el 10% más pobre también sintió los beneficios de este crecimiento, cosa que a menudo se cuestiona, como usando esa vieja frase cojuda de “los ricos más ricos, los pobres más pobres”. Lean, rojitos: el acceso a luz doméstica pasó de 29% al 78% de 2004 a 2016, mientras que agua potable en esos hogares creció del 36% al 71% y cobertura de salud de 18% al 74%. Y el 55% de estos pobres entre los pobres tiene celulares. Que hace falta gestión en la calidad de los servicios públicos, que nuestra infraestructura es de los años 50, que campea la ignorancia o que nos han robado mucho es cierto, pero eso NO es culpa del modelo de libre mercado, sino de la falta de valores, de los “maestros” que tenemos y de la eterna ineficiencia criolla. Y la gente se da cuenta de los disparates. Ayer un sondeo de Datum reveló que solo el 21% piensa que nuestra legislación laboral favorece el empleo, contra 55% que no. Urge acabar con la reposición laboral que nos clavó el TC de Lechuzón, García Toma y Delia Revoredo.

-Me dicen que este TC no está politizado. ¡Por favor! En mi opinión, se han bajado la Ley Antitránsfuga solo para fregar a Keiko e ilegalmente han resucitado el caso El Frontón para que las ONG rojas intenten meter en la cárcel a Alan García y humillar a la Marina. Allí tienen una roja (Ledesma) y un humalistoide (Eloy Espinosa, ex mano derecha del juez San Martín) que controla a los otros dos (Miranda y Ramos), aliados al saliente Urviola, ex parlamentario por Libertad/Fredemo y otro típico vargallosista de “antis”, a lo Pedro Cateriano.