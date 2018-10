-El “electarado” es aún más tonto de lo que me creía (lo que ya era bastante). Que un gobierno tan opaco como este de Vizcarra tenga 61% de aprobación es de risa de hienas. Hasta ahora no ha hecho nada relevante (aun con facultades delegadas), salvo pechar a los incomprensibles fujimoristas con el referéndum por unas reformas demagógicas y sin fondo. La economía sigue apagada, no se ve norte político, ni obra pública, ni reformas reales, ni ministros brillantes, ni nada de nada… ¡Qué amor al populismo y la bronca! Y tiene 67% en A/B… ¡Qué pocos exigentes los más “educados”; “la élite”! Lo más curioso de todo es ese 65% de aprobación en el norte, cuando el gasto por reconstrucción allá no llega al 15% de ejecución y todo sigue en escombros. ¡Qué masoquistas los norteños!

Y el 48% de San Isidro aprueba al bicicletero Velarde. Y en El Callao parece que repetirán los angelitos de siempre. Y en Puno ganaría el gamberro de Aduviri. Y los santistas en Cajamarca. Todo explicable en un “país” que es tan conformista que ruge de euforia cuando le gana en futbol a… ¡Australia y Nueva Zelanda! ¿Terminarán eligiendo a Urresti en lugar de Muñoz? ¿”Libera a Barrabás” una vez más en el Perú? ¿Uno siempre vota con quien se identifica? ¿No se merecen nada mejor, por Dios? ¿Odian a su Lima?

Solo reconforta leer que el 83% demanda que Chavarry se vaya JUNTO a Sánchez. O que el 55% no le crea a Vizcarra que no quiere postular en el 2021. Tontos, tontos, pero no tanto.

-Cómo pronostiqué, Bolivia perdió en La Haya. No se pueden romper tratados por solo ganas. Y Evo ya hablaba como ganador, en la misma Holanda. El muy triunfalista les dejó fregados para siempre.

PD: Esta columna no salió hoy en la versión impresa del diario por algún duende cibernético, Cronos y Morfeo. Imprevistos. Nada más. Shit happens. Todo normal.