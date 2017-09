Aldo Mariátegui: Picadito de lunes

-¿Saben cuánto subió PPK de aprobación por forzar la bronca con el Congreso por Martens? Tres puntos, de 19% a 22%, según GFK/LR. O sea, se comió una broncaza por una elevación mínima, que está casi dentro del error estadístico… ¡Qué malos consejos les dieron RMP y los coleguitas antifujimoristas! Más bien, me preocupa que esa misma encuesta revele que, por lejos sobre el segundo, los fujimoristas volverían a ser la primera fuerza congresal, mientras el resto se desploma impresionantemente (salvo AP, que juega también a opositor duro con Vitocho y Lescano). Eso va a animar a los más ultras entre los naranjas keikistas a no ceder ante un eventual segundo pedido de confianza. Cuidado.

-Mohme ataca a García por presuntas cuentas afuera. Alan le responde que Mohme era “topo” de Montesinos y que explique cómo así se hizo dueño del 30% del Canal 4. Mohme le saca ayer una portada digna de Diario 1... A comprar canchita y ponerse a ver este prometedor box.

-D’Alessio debió ser nombrado en APCI antes que en Salud. Desde allí se controla todo el flujo de dinero para las redes de ONG rojas y antimineras. Mucho mejor allí un marino, con carácter y preparado en números, que un diplomático, como lo es ahora. PPK no la ve. No la ve…

-“Los odios no se olvidan”, responde la congresista roja Glave en una entrevista (Correo) centrada en un posible indulto a Fujimori. Más clarito, ni el agua: no le indulten porque le aborrecemos. En la misma onda de Vargas Llosa, al que tan bien definió Hernando de Soto varios años atrás…

-Al parecer, Gabriel Prado, la ex mano derecha de Villarán, sería el “Gabriel Parado” de una lista de peruanos beneficiados por Odebrecht en Andorra. ¿Por qué La República no habla de él? ¿Por qué la izquierda o Villarán no tocan este tema?