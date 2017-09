Aldo Mariátegui: Martens debió renunciar

Al momento de escribir esta columna (6:30 p.m.), aún el Congreso no había votado la cuestión de confianza. Sin embargo, a tenor de lo manifestado por fujimoristas, Vitocho y la izquierda, todo indica que es altamente probable que Zavala ya sea historia como premier a la hora que alguien esté leyendo estas líneas. Para mí, la gran culpable de que hayamos llegado a estos extremos tan desagradables es Martens; ella debió ayer, a más tardar, presentar su renuncia irrevocable para evitarle al país pasar por estas crispaciones, tan nocivas para todos. Uno debe pensar en su país primero: si uno es motivo de tanta discordia y es políticamente insostenible, pues lo sabio y noble es alejarse del puesto. Nadie es imprescindible ni nadie encarna la política educativa, ni Conare iba a crecer más si ella se marchaba y desinflaba el globo. Esta crispación puede incluso frenar la incipiente recuperación económica. Tampoco entiendo a Zavala; no veo cuál era su plan oculto al detonar esta guerra. Habría reiterado su ceguera si lo ha hecho solamente por pararle los machos a los fujimoristas, por consejo de RMP y Cateriano. Ya de PPK como político prefiero ni opinar. Y la oposición, un horror. Más que hacerle el juego al Conare y dañar la reforma educativa con esta absurda censura, se lo han hecho a una posible recesión abortando la aparente recuperación. Irresponsables que no piensan en el país...

Otro al que le cortaron todas las alas ayer fue a Kenji con esa ley que ha creado el Grupo Mixto parlamentario. Esa jugada impide cualquier intención suya de romper la bancada naranja: nadie va a salirse de su bancada para acabar en un cajón de sastre, junto a los mendocistas, Vilcatoma, Viera y Patty Donaire.

Y a todo esto… ¿Verónika Mendoza está viva? ¿Se copió la mudez de Castañeda?