Aldo Mariátegui: El canal es de las AFP

Me comenta un amigo: “Te equivocaste ayer cuando escribiste que Jesús Zamora León es el dueño de Latina/Canal 2. Los verdaderos dueños de Latina somos los aportantes de las AFP Prima, Integra y Horizonte, dado que estas son las que financian el fondo ‘Enfoca Descubridor 1’, administrado por Enfoca SAFI del Sr. Zamora y de donde se financió la compra de Latina. A diferencia total de los otros canales con pocos dueños privados, TODOS los aportantes de estas AFP venimos así a ser en buena cuenta los accionistas de Latina, sus múltiples propietarios, y el Sr. Zamora es solo un administrador, un mandatario. Por eso tenemos todo el derecho a exigirle a las AFP Prima, Integra y Horizonte tener una mucho mejor Latina, menos enfocada en farándula, más seria y sin olvidar incluso su heroica historia interna. No puede ser que con nuestra propia plata administrada no recibamos una televisión de mucho mejor calidad de la que actualmente nos suministra NUESTRA Latina, muy por detrás de sus competidoras. Me dirán que Enfoca solo debe concentrarse en conseguir más ganancias para alimentar nuestras futuras pensiones, pero tampoco se trata de que nuestros hijos solo vean concursos de canto, noticieros amarillistas, farándula a mares y telenovelas. Si no… ¿qué país para el futuro? ¿Así formamos a nuestra juventud, sacrificando calidad y cultura por un poquito más de ganancias –mínimas con relación al tamaño de todo lo que administran las AFP– para cuando seamos viejos pensionistas? ¿Al Sr. Zamora no le interesa el futuro de su país, culturizar chicos en lugar de perseguir solo el rating y revender luego caro el canal? Las AFP no pueden evadir su responsabilidad social y los aportantes no podemos ser tan pasivos. Exijámosles una mejor Latina. ¡Es finalmente nuestra plata!”.