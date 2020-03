Estaba por arribar a Lima, pero ese plan abortó por el coronavirus y la fina cortesía de Vizcarra. Estoy en un Madrid alborotado por el bicho; ayer la gente se volcó a los supermercados, tanto por miedos infundados al desabastecimiento (muy remoto, dada la gran producción y magnífica distribución local) como a que ahora hay que cocinar más raciones en casa para los chicos que ya no van al colegio. No ves (aún) a la gente caminando con mascarillas, pero sí se nota un descenso pronunciado del tráfico, pues mucho madrileño ha optado por irse a provincias (varios amigos lo han hecho) ante el rumor de que se planea cerrar la ciudad, como ha sucedido en Italia. Mucha gente anda aquí molesta con el gobierno socialcomunista (no es “macartista” llamarlo así: es una alianza de socialistas con los comunistas encubiertos de Podemos y los comunistas abiertos, como el ministro Garzón del PCE) y las feministas (que aquí son insufribles), pues consideran que una de las razones de que el tema se terminó de desmadrar fue la manifestación feminista del domingo, en la que miles de mujeres intercambiaron respiraciones. Suena muy incongruente e irresponsable, ya con la data de China e Italia a mano, de este gobierno rojo haber autorizado una marcha así cuando a los dos días cierra colegios y toma medidas extremas. Pero, claro, las ministras Calvo (PSOE) y Montero (Podemos) jamás iban a permitir que les suspendan su show y catarsis anual, pues el feminismo es una subreligión dentro de la izquierda, que no puede nunca dejar de mostrar su superioridad moral. ¡Qué coño la salud pública ante eso! ¡Había que salir a gritar contra el opresor macho heteropatriarcal! ¡Ahora todas asustadísimas!