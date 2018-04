Adulterio Villanueva-Arana

Confirmado: el nuevo ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, integró el equipo (área laboral) que elaboró el plan de gobierno de Verónika Mendoza para las elecciones presidenciales de 2016. O sea, ¿rojo no es?

- Las alianzas políticas bajo la mesa son como el adulterio: siempre se negarán, así existan fotos o se les haya pescado calatos en pleno acto. El acuñismo niega ser co-gobierno con el ppkausismo (¿aún se llama así ese naufragio?), a pesar de que el gobierno está encabezado por un premier que proviene de APP, que un alto dirigente suyo está de embajador en Italia y que varias congresistas acuñistas defendían a PPK más que su mujer Nancy. Por otro lado, el Frente Amplio nos quiere hacer creer que la ministra Liliana La Rosa ha llegado al Midis por el Espíritu Santo y no por el cura Arana. No, no debemos sospechar para nada que ese nombramiento haya sido una evidente concesión negociada para un co-gobierno asolapado, aunque Arana sea tan cercano que hasta haya sido padrino de su hijo, la señora haya militado (si creemos en esa renuncia mostrada en un papel bond arrugado que falsifica cualquiera) hasta el reciente enero en el FA (y antes fue villaranista, así que roja es), ella haya fundado una ONG con Arana, EC haya publicado una reveladora foto de ella y Arana inaugurando un local partidario de FA en Huacho, Arana haya sido uno de los principales impulsores de la vacancia junto a Villanueva o que Miki Torres haya confesado no haber vetado la entrada de la izquierda al gabinete cuando se le preguntó. No, ha sido una absoluta casualidad que justo haya entrado una ¿reciente? militante del FA y gran amiga de Arana al más apetitoso ministerio para ganar votos, donde se reparten los programas sociales y justo en un año de elecciones ediles y regionales.