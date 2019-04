Unos van adentro, otros afuera

Advertencia: escribo de acuerdo a lo aún trascendido desde Brasil. Si Maiman era el conocido testaferro financiero de Toledo y el mismísimo Barata ahora califica a Atala y Nava como “los Maiman” de García (además de mencionar que García estaba al tanto de los sobornos a Toledo y no los denunció), queda todo claro, más aún si ya está determinado el circuito de transferencias a Andorra y otros sitios. A estas alturas es casi imposible creer que Nava actuaba por la libre para favorecer a Odebrecht y recibir pagos a cambio sin el conocimiento y beneficio de Alan García. Game over there...

-Ojo que ese Barata también habría declarado que él mismo ignoraba que la Caja 2 fuera ilícita. Eso desbarata la hipótesis fiscal de “lavado de dinero” para muchos, porque entonces algunos beneficiados por los aportes sin otorgar nada a cambio (Keiko, Lourdes) tampoco tendrían por qué saber si el dinero era ilícito. Y tampoco hay soborno porque no hubo contraprestación. Si este fuese un país civilizado y el PJ fuera como lo pinta Lecaros, Keiko y Yoshiyama deberían salir inmediatamente de la prisión.

-La situación de GyM por estas declaraciones nucleares de Barata no solo es complicada en Lima (donde un muy políticamente naive alcalde Muñoz ya retrocedió en darles la ampliación del Zanjón), sino más aún en Nueva York, pues una empresa que cotiza en Wall Street no puede estar metida en actos de corrupción. Eso le ha significado una gran destrucción del valor de su acción allá y los inversionistas gringos no perdonan eso. Barata les ha metido una estocada de pronóstico reservado.

-Como les pronostiqué ayer, la izquierda calladita con Villarán. ¿Glave? ¿Heduardo? ¿Carlín? ¿Mendoza? ¿Mónica Sánchez? Incluso un columnista caviar prefirió ayer escribir sobre… ¡George Forsyth! ¡Jua, jua, jua!